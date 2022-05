A explosão da violência do trânsito nos últimos dias, além da dor às famílias, legou a necessidade de se refletir no comportamento ao volante. E este, a julgar pelas estatísticas, anda mal. Reportagem que foi ao ar ontem no site do POPULAR indica que, no último final de semana, 170 condutores foram autuados na capital por embriaguez enquanto dirigiam.

Os flagrantes foram feitos no âmbito da operação Balada Responsável, do Detran. Trata-se de um delito que cresce nacionalmente. A Operação Carnaval 2022, por exemplo, realizada nas rodovias federais do país, registrou aumento de 225% no número de motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool na comparação com o resultado do ano passado.

Em São Paulo, levantamento feito ano passado mostra que 42% das mortes no trânsito têm o álcool no contexto. De janeiro de 2019 a julho de 2021, foram 12.470 acidentes e 892 óbitos de motoristas com suspeita de embriaguez ao volante.

Diante dessa epidemia, a educação é fundamental. Por ocasião do Maio Amarelo, a Balada Responsável goiana prega conscientização. No total, 2.884 pessoas foram abordadas pelas equipes de fiscalização.

É trabalhoso, mas só assim que se encara esse problema gravíssimo.