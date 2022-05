Estão previstas para a próxima semana mudanças importantes no trânsito de uma

das regiões mais movimentadas da capital, que fica entre as avenidas T-9 e T-63, no Jardim América, o bairro mais populoso da cidade.

São modificações importantes, com grande impacto para moradores, comerciantes, motoristas, ciclistas, pedestres e passageiros de ônibus. E se trata da 1ª etapa, que antecede uma outra com mudanças ainda maiores.

Para a criação de dois corredores com sentido único visando desafogar o trânsito na T-9, diversas ruas passaram por alterações, o que exigirá atenção redobrada de quem trafega no local.

De acordo com as autoridades, as soluções foram pensadas há pelo menos sete anos, tempo suficiente para a realização de estudos e avaliações que permitem à comunidade acreditar numa razoável probabilidade de acerto.

É necessário, agora, comunicar de forma clara e precisa essas alterações à população para que ninguém seja pego de surpresa e se torne vítima de acidentes em ruas que passarão a ser contramão, em cruzamentos que ganharão semáforos ou mesmo nas novas ciclofaixas. Atualmente, sinaleiros com luzes piscando indicam a localização de novos equipamentos, mas é pouco diante de tão grande mudança.