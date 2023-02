O 5G, tecnologia que promete revolucionar as telecomunicações no mundo, encontra, em Goiânia, um velho adversário da inovação: a burocracia. Quase seis meses após o início das operações, as empresas de telefonia móvel se queixam de que a capital ainda não aprovou a legislação específica sobre o setor. Assim, alegam que a insegurança jurídica emperra novos investimentos.

O 5G exige uma antena para cada grupo de 10 mil habitantes, entre cinco a dez vezes mais antenas que o 4G, cujo sinal ainda é responsável pela ampla maioria das conexões. Em Goiânia, portanto, seriam necessários entre 75 a 150 equipamentos do tipo. A vantagem é que eles são menores que os utilizados atualmente, e podem ser instalados até mesmo em placas de publicidade.

A nova tecnologia vai bem além do celular. Há inúmeras possibilidades de aplicações em telemedicina, transporte público, logística, educação e, claro, no uso doméstico. A chamada internet das coisas trará um impacto no cotidiano de todos, semelhante ao que ocorreu com própria popularização da rede de computadores.

O 5G tem conexões ultrarrápidas, mas, segundo as empresas do setor, a Prefeitura de Goiânia e a Câmara agem, em relação ao marco legal como se estivessem na era da conexão discada.