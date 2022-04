O POPULAR completou ontem 84 anos de existência, sempre acompanhando de perto a história de Goiás. São mais de oito décadas junto de seus leitores, contribuindo na fiscalização do poder público e na superação de desafios. Ao longo desse período, o jornal se modernizou, investiu na comunicação por meio de diferentes plataformas, sempre com o intuito de atender à necessidade de informação isenta e de qualidade, com agilidade e apuração responsável. Em mais esta data comemorativa, O POPULAR oferece a seus leitores, gratuitamente, um livro digital com 84 perfis de pessoas que emprestaram seu talento a Goiás em diferentes áreas e ajudaram a construir a história do estado. O e-book “84 Vidas Narradas pelo POPULAR” é uma homenagem a nomes que redefiniram nossos destinos ou foram protagonistas em setores como a cultura, a medicina, a economia ou a política. Como um documento para preservar a história, o material pode ser acessado

por meio do site do jornal (www.opopular.com.br) Sua leitura permitirá uma viagem pelo tempo, resgatando vários dos principais feitos que moldaram nosso presente. Consciente de seu papel, O POPULAR deixa mais esse registro para a história.