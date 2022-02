A sanção do primeiro Código Eleitoral, que garantiu oficialmente às mulheres acima de 21 anos os direitos de votar e serem votadas no Brasil, completou 90 anos nesta semana, mais especificamente no dia 24. Em termos de história, trata-se de um sopro. Contudo, por força da cultura, e da própria forma como o poder econômico se relaciona com a política, nove décadas seriam suficientes para criar mais pluralidade. Não é o que se vê, infelizmente, segundo estatísticas que deveriam provocar reflexão permanente, quando não vergonha.

Dados da Inter-Parliamentary Union, espécie de clube dos parlamentos dos países ligados à ONU, apontam que o Brasil está na 142ª posição no ranking de participação de mulheres no Congresso nacional. De todas as Américas, o Brasil supera apenas o Paraguai, Bahamas e Belize. Perde inclusive para nações economicamente mais modestas, como Honduras, Colômbia e Equador, e até para uma democracia em frangalhos, a exemplo da Venezuela.

Reportagem nesta edição mostra que efemérides são importantes para provocar pensamento crítico, mas, sozinhas, não fazem as mudanças na medida do que é justo. O trabalho e a conscientização precisam ser permanentes.