Objeto da principal reportagem da edição de ontem, os impactos imediatos causados pelas medidas adotas pelo Judiciário e pelo governo federal somam R$ 73 bilhões. Cálculos mais catastróficos da Confederação Nacional dos Municípios anteveem 250,6 bilhões, caso pautas em tramitação sejam aprovadas.

Os valores são referentes a redução de receitas, aumento de despesas e liminares que impedem redistribuição de receitas e motivaram a mobilização municipalista em Brasília, na terça-feira.

Sem expectativa de aumento na arrecadação, os municípios sofrem com as despesas causadas pelas instâncias federais, como as propostas de criação de pisos salariais que representam um impacto de R$ 44,1 bilhões e os já aprovados reajustes dos agentes de saúde, que geram R$11,38 bilhões em despesas.

Em Goiás, segundo revelado na edição de ontem, os 246 municípios goianos podem perder, ao todo, até R$ 9,5 bilhões por ano - um terço da arrecadação.

Por isso, as prefeituras devem intensificar a pressão para que o Congresso aprove uma proposta de emenda à Constituição que proíba o governo federal de criar encargos aos municípios sem indicar de onde deve vir o recurso para custeio.