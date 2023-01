Antes de completar um mês de mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou o comando do Exército. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva assume no lugar do demitido Júlio César Arruda.

A mexida ainda é reflexo da invasão do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional, em 8 de janeiro. Há, no governo, a convicção de que o ex-comandante tenha sido, no mínimo, omisso em relação ao ataque de vândalos.

Não é novidade para ninguém que boa parte das Forças Armadas gostaria da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), inclusive há casos de flagrante flerte com o golpismo.

Assim, o presidente da República busca colocar as coisas em seu devido lugar. Em uma democracia, os militares devem se sujeitar ao poder civil, às autoridades eleitas. A tese de que Exército, Marinha e Aeronáutica constituem um “poder moderador” não encontra respaldo na Constituição brasileira.

Não é o caso de uma caça às bruxas, mas eventuais quebras de hierarquia ou incitação a atos antidemocráticos precisam ser coibidas com firmeza.

Não é tarefa das mais simples, mas restituir a normalidade institucional é uma das missões mais importantes para o governo neste momento.