A cidade de Goiás pulsa

No bojo da celebração de duas décadas de um título que muito orgulho dá ao estado, o de patrimônio mundial, a cidade de Goiás avança na posição de pilar cultural da nossa sociedade. Ontem, o Museu Histórico Frei Confaloni foi anunciado para o Convento dos Frades Dominicanos, junto ao Santuário do Rosário. Conforme reportagem nesta edição, o espaço contará com uma exposição permanente de obras…