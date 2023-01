O leitor mais atento deve ter notado o contraste entre duas reportagens do POPULAR, publicadas em menos de dois meses. Na edição desta terça (18), o jornal contou o drama de famílias que buscam por uma vaga em Cmeis de Goiânia, sem encontrar. Em 30 de novembro do ano passado, a fotografia da unidade do Setor Madre Germana 2 mostrava salas inativas.

Os dois casos são exemplos da ineficiência do poder público em universalizar a educação infantil. Enquanto 6 mil crianças estão excluídas, por falta de vagas, salas ociosas são abandonadas e tomadas pelo mato.

O artigo 205 da Constituição preconiza que a educação é direito de todos. No inciso IV do artigo 208, a Carta diz que o estado é obrigado a garantir “atendimento em creche e pré-escola a crianças de 0 a 6 anos”. As reportagens do POPULAR mostram o flagrante descumprimento dessas premissas.

Em 2019, a Prefeitura se comprometeu, junto ao Ministério Público, a criar 7 mil vagas até março deste ano. A Secretaria de Educação admite que não cumprirá o acordo, mas diz que ampliou em 3 mil o número de matrículas disponíveis para esta etapa educacional, e promete absorver a demanda atual até 2024.

Este jornal e a sociedade estarão atentos para cobrar o cumprimento deste compromisso.