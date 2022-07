A fome cria urgências tão potentes, físicas, que não é possível imaginar alguém sem nada para comer na próxima refeição lendo notícias. Mas certamente seria revoltante, como aliás é para quem, mesmo de prato cheio, ainda conserva a capacidade de empatia.

Nos idos de março, mais especificamente entre os dias 8 e 30 de março, 21 mil cestas básicas foram entregues para distribuição a famílias

em situação de vulnerabilidade.

Tudo parte de um contrato de R$ 2,2 milhões, para atendimento de inscritos no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Em 6 de julho, com o açúcar já tendo perdido o prazo de validade, o alimento restava, algo esquecido, num galpão da Companhia Nacional de Abastecimento, no Setor Jaó.

A Prefeitura, a quem cabe fazer a comida chegar a quem tem fome, começou a entregar ontem, após a nossa reportagem.

Pode buscar justificativas, talvez culpando a burocracia pela demora, a troca de secretários, qualquer coisa.

Mas nada disso fará sentido aos ouvidos de quem tem fome.