Estudo recente dá conta do que já era bastante razoável presumir: 79,7% dos brasileiros que morreram em decorrência da Covid-19, entre o começo de março e o dia 15 de novembro deste ano, não tinham recebido nenhuma dose da vacina. Em relação às internações hospitalares, outro indicador crítico ao longo da pandemia, 81,7% dos pacientes não chegaram a dar início ao esquema de imunização contra o coronavírus.

É o que apontam os dados divulgados pela plataforma Info Tracker, da Universidade de São Paulo (USP). Reportagem nesta edição revela que, em Goiás, o fenômeno se repete. Dados do Consórcio de veículos de imprensa mostram que 136,6 milhões de brasileiros estão completamente imunizados, o que equivale a 64,07% da população do país.

São Paulo é o estado com maior taxa de vacinados, com 76,17% da população com duas doses ou dose única, equivalendo a 35 milhões de brasileiros.

Em Goiás, esse porcentual é mais modesto: 59,68%. Tanto que ontem, em discurso durante café da manhã com jornalistas, o governador Ronaldo Caiado disse que o desafio agora é atingir o maior número de goianos com ciclo vacinal completo. Não dá para estacionar na primeira dose e dar a guerra por vencida. Só assim, dizem os números, será possível superar.