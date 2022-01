Podcast diário do POPULAR, que pode ser ouvido tanto no site do jornal quanto nos principais tocadores, o mais recente episódio do Pra Fechar O Dia abordou o crescimento da geração de energia solar no Estado. Foi uma pincelada sonora do que viria a ser a reportagem de Katherine Alexandria na edição de fim de semana. Pois a acolhida dos ouvintes, a um programa divulgado às 19h de uma sexta-feira, horário não tão nobre para notícias, mostra o tamanho do interesse pelo tema, que, felizmente, começa enfim a se consolidar como uma realidade.

Segundo o que apurou Katherine, a geração distribuída de energia por fonte solar cresceu quase cinco vezes nos últimos dois anos em Goiás. Em termos numéricos, as potências dos sistemas instalados, levando em conta empresas, residências e setor público, somaram 436kW no ano passado. Neste primeiro mês do ano, 245 cidades goianas contam com geração.

Tendo em vista o potencial do céu sempre azul do Cerrado, é razoável admitir que Goiás pode ir além da atual sétima posição em geração de energia solar. Esquemas de incentivo, com geração de impostos e financiamento barato, podem acelerar um processo, a julgar por todos os números, por demais desejado.