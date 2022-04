Num Brasil tão afeito a discutir polêmicas cosméticas, é reconfortante quando os números trazem elementos para um debate realmente relevante. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que o turismo no Brasil figura entre os que mais rapidamente estão se recuperando das perdas da pandemia da.

Em reportagem nessa edição, feita com base nesses dados, Caldas Novas aparece entre as 20 cidades turísticas que mais expandiram seu mercado de trabalho entre julho de 2020 e fevereiro de 2022.

É um caso concreto, palpável, do potencial de geração do emprego no setor, o que ademais já era sabido antes mesmo da crise sanitária. No setor, o Brasil registrou um saldo 4,44 milhões de vagas de trabalho criadas, o que equivale a um aumento de 12% de postos formais registrados, na relação com o fim do primeiro semestre de 2020.

Na normalização da circulação de consumidores, devido o relaxamento das medidas restritivas, o turismo apresentou a melhor regeneração. Pode ser um, dentre tantos caminhos, para a retomada da força econômico - isso, claro, se as urgências eleitoreiras não seguirem impondo conversas que vão do nada ao lugar nenhum.