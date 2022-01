A médica goiana Ludhmila Hajjar, que chegou a ser cotada para o Ministério da Saúde mas recuou diante do pouco apreço à ciência reinante na Esplanada, resume a relevância da discussão ora em curso. “Com o autoteste, queremos aumentar a possibilidade do diagnóstico para a população. Para o autoteste ser seguro, primeiro precisamos ensinar a população, o autoteste é simples por definição. O importante é ter ele liberado, aprovado, mas que treine a população”, afirma.

Pois a diretoria colegiada da Anvisa deve aprovar hoje o uso do autoteste de Covid-19 no Brasil. Utilizado há meses em outros países, os autotestes são proibidos em território nacional por causa de uma resolução da Anvisa de 2015. Pela regra, o ministério precisa propor uma política pública para liberar a entrega dos exames ao público leigo.

Em episódio do podcast Pra Fechar o Dia, que vai ao ar de segunda à sexta, perto das 19h, a repórter Malu Longo lembrou que a resistência ao autoteste se deve à perda de controle dos dados epidemiológicos. Contudo, esse risco parece menor do que deixar as pessoas sob dúvida, no meio da escalada de uma variante extremamente contagiosa. A sensatez, tão em falta no Brasil, recomenda a liberação do autoteste.