Em uma sociedade cada vez mais urbana, o desenvolvimento de cidades sustentáveis vira imperativo para a qualidade de vida. Segundo a ONU, hoje, 55% da população mundial vive em áreas urbanas. Até 2050, serão 70%. No Brasil, 84% da população é urbana.

Enquanto as cidades crescem e a mudança climática se intensifica, aumentam também os efeitos da urbanização sobre a vegetação e os recursos hídricos. No Brasil, a ocupação de várzeas e planícies de inundação natural dos cursos de água e de áreas de encostas tem sido uma das principais causas de desastres, com perdas de vidas humanas e prejuízos econômicos.

Reportagem na edição de ontem mostra Goiânia inserida nesse contexto danoso. Cerca de 130 hectares de áreas de proteção permanentes (APPs) das margens dos rios, ribeirões e córregos possuem edificações. Isso equivale a 6% da área total de APPs hídricas do município. A legislação ambiental reconhece a essencialidade da preservação de áreas naturais nas cidades. A mitigação e a adaptação às mudanças climáticas se somam aos demais benefícios das APPs urbanas que guardam uma importância vital para a manutenção da qualidade e integridade do meio ambiente urbano. É hora, pois, de fazer valer a lei.