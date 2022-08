Nas eleições,

o tema da moralidade e da corrupção ressurge com veemência. E é saudável que se discuta, em que pese o contágio político e ideológico dessa agenda, que parece sempre uma responsabilidade alheia. Porque, nos círculos de poder que nos cabem, a retidão por vezes passa ao largo.

Reportagem na edição de ontem, por exemplo, chama a atenção para uma infração já infelizmente sedimentada na paisagem urbana na capital: os carros estacionados nas esquinas. Mais do que a subtração de um espaço público com benefício privado, o que em si já é suficientemente grave, a prática põe em risco a vida do outro.

Carro na esquina dificulta a visibilidade, e isso não impede que mais de 14 motoristas sejam multados diariamente por essa esperteza. Fazer um trânsito melhor e mais seguro é responsabilidade de todos, por isso, é imprescindível que cada motorista, motociclista e pedestre faça a sua parte. Não é questão somente de educação, mas também de respeito ao próximo.

Placas de sinalização são feitas não somente para garantir um bom fluxo dos veículos, mas também para preservar a vida das pessoas.

Aproveitemos que a moralidade está em alta para fazermos a nossa parte, com honestidade.