De forma consistente, a escassez de água vai se impondo como uma agenda literalmente vital para a sociedade. Muitas são as ferramentas para lidar com esse tema, complexo por excelência. Mas, nesse contexto, assumem um papel central as barragens abertas, que são depósitos de água bem maiores com a finalidade de abastecer grandes áreas povoadas ou a atividade agropecuária.

Apesar de o Brasil ter a maior reserva de água potável do mundo, os problemas são muitos. Vão da contaminação de mananciais à irregularidade pluviométrica. Reportagem na edição de ontem mostra a relevância do Sistema João Leite para a segurança hídrica da região metropolitana. Durante quatro meses e meio de 2022, a barragem permaneceu completamente cheia, a ponto de o excesso de água “transbordar”, o que é chamado de vertimento.

Isso não quer dizer que devamos afrouxar os cuidados no uso, uma vez que a seca exige comprometimento de todos. Porém, deixa evidente a importância do investimento nas barragens, com monitoramento e manutenção que garantam segurança.

Nem tudo que cai (ou não) do céu está fora da nossa capacidade de prevenir.