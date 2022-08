Não há dúvida de que o brasileiro está mais consciente da relevância de reciclar o lixo, embora ainda haja onde avançar na redução e reutilização dos resíduos. De forma geral, a população não atenta muito a detalhes que podem ajudar o trabalho dos catadores, como limpar as embalagens plásticas engorduradas com água da própria lavação de louças, tornando-as aptas à reciclagem.

Contudo, nenhuma dessas frentes de esforço (reciclagem, redução e reutilização) se sustenta sem amparo do poder público. Reportagem nesta edição mostra a irregularidade na coleta seletiva da capital, o que termina por anular os esforços do cidadão. Esse cenário está longe de ser isolado.

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento publicou em 2020 o 18º Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, também com dados de 2019. Segundo o documento, mais de mil dos 3.712 municípios participantes do estudo não oferecem a coleta de lixo domiciliar para toda a população urbana, enquanto apenas 484 municípios têm 100% de cobertura de coleta domiciliar em relação à população total (urbana e rural), segundo a Agência Senado.

É hora, pois, de o

poder público assumir sua parcela de responsabilidade

nessa questão.