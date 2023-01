As imagens de corpos esquálidos, o olhar de crianças famintas e o desolamento de adultos escancararam a tragédia humanitária do povo ianomâmi. Dono de uma das maiores reservas do País, com cerca de 190 mil quilômetros quadrados, o grupo convive com o garimpo e a exploração ilegal de bens naturais. E, como ficou claro desde sábado (21), abandonado à própria sorte.

Os relatos são chocantes. Além da fome, falta atendimento médico adequado aos indígenas expostos ao envenenamento por causa da mineração clandestina feita sem preocupações com práticas menos agressivas. A pandemia de Covid-19 aprofundou a tragédia sanitária.

Mulheres e crianças são vítimas de estupro e exploração sexual. Os homens, de trabalho forçado. Muitas vezes, o único auxílio vem dos próprios garimpeiros ilegais, o que remete às comunidades reféns das milícias.

Problemas que se arrastam desde que o território foi demarcado, há três décadas. Mas que encontraram caminho livre para se agravar nos últimos anos, quando as políticas públicas para os povos originários, assim como as de proteção ambiental, foram deixadas à margem.

Retomá-las, e aperfeiçoá-las, é uma obrigação humanitária, mas também um compromisso do País com sua história e seu povo.