Nos dicionários de português, há uma definição para o substantivo contemplação que merece atenção: “Bondade de ânimo para com alguém ou algo; atenção, benevolência, complacência”.

Em meio à proposta de uso recreativo do reservatório João Leite, entenda-se por isso atividades náutico- turísticas no local concebido para garantir a fornecimento de água para pelo menos 2 milhões de goianos, a Saneago revelou, por nota, o andamento de estudos para “uso contemplativo” do reservatório.

Ora, se fôssemos levar o eufemismo ao pé da letra, daria para dizer que o que falta nessa questão é de fato a contemplação. Enquanto o manancial é cobiçado para a exploração comercial de uns poucos, os efeitos colaterais disso tendem a se socializar: seja no gasto maior com o tratamento da água para consumo doméstico, seja no reparo de eventuais danos ambientais.

Não bastasse, a edição de ontem trouxe que o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do João Leite, acertado com o Ministério Púbico, não está em andamento. Um novo cronograma será cobrado do estado. Espera-se que, agora,não se faça mera contemplação. Que cuidemos da sede da população, e não de sedes outras.