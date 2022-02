Num momento

em que as mortes violentas estão em queda, por razões

que merecem ser compreendidas sem contágio político e celebradas por amor à civilidade, convém observar um indicador que se recusa a acompanhar essa tendência. Reportagem no fim de semana trouxe que, de 2018 a 2021, o crescimento de casos de feminicídios em Goiás foi de 50%. Só ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 54 mulheres foram assassinadas no estado por sua condição de gênero, dez a mais do que no ano anterior. Desde 2015, essa qualificadora de homicídio foi instituída, com lei que alterou o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos. Contudo, a julgar pelos números, só o rigor da lei não tem trazido o efeito desejado.

De forma geral, falta ao Estado brasileiro trabalhar políticas públicas de prevenção e conscientização. Para reduzir, de fato, o índice de mortes entre mulheres nos próximos anos, o Brasil precisa enfrentar o desafio com estratégias de conscientização do agressor, implementação de políticas públicas de prevenção, combate e apoio às vítimas, instalação de delegacias especializadas e ainda a criação de mais juizados de violência doméstica e familiar nas comarcas. Numa velocidade maior que a atual.