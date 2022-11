A Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD) trouxe algumas boas notícias. A principal delas é que a taxa de desemprego (desocupação, no jargão técnico), em Goiás, é a menor em 15 anos – 6,1%.

São 129 mil desempregados a menos que no mesmo período de 2021. A taxa de desocupação não era tão baixa desde o quarto trimestre de 2014, quando foi de 5,2%. Junto do crescimento do emprego, veio uma melhora na renda. O rendimento médio do trabalhador em Goiás alcançou R$ 2,6 mil. No trimestre anterior, era de R$ 2,4 mil. Outros indicadores, contudo, permanecem preocupantes. A renda média segue abaixo dos patamares de 2020, quando chegou a R$ 2,7 mil. Era o início da pandemia de Covid-19.

A informalidade ainda responde por uma massa significativa dos postos de trabalho. Quase quatro em cada dez pessoas trabalham sem carteira assinada. A taxa de subutilização da força de trabalho é de 13,9%. Representa um exército de 584 mil pessoas que poderiam trabalhar mais horas, estão desempregadas ou desistiram de procurar uma vaga. O emprego tem retornado. Melhorar a qualidade dele deve ser o objetivo conjunto dos novos governos, iniciativa privada e trabalhadores.