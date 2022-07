Mesmo atacada de forma incessante justamente quando se faz mais relevante, a ciência persiste ao se desviar da desinformação movida por razões ideológicas e eleitorais. Tanto que recentemente deu um alerta: mesmo em lugares com altas taxas de cobertura vacinal, em que os riscos estão em patamares baixos para a população imunizada, aqueles não se vacinaram aumentam as chances de contaminação por Covid-19 em até 50% para os demais, mostra estudo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Toronto, no Canadá.

Tal notícia torna ainda mais preocupante o fato de 629 mil goianos não participaram de nenhuma etapa de imunização. Enquanto essas pessoas exercem o seu aclamado “direito de escolha”, toda a sociedade arca com as consequência. Na terça-feira, o Brasil registrou 378 mortes em 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 252. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação positiva foi de 8.

Não bastassem essas perdas, há ainda a necessidade de se planejar uma quinta dose de vacina, conforme alertou a Vigilância em Saúde do Estado.

Já passou da hora

de cada um assumir sua parcela de responsabilidade na luta contra o vírus.