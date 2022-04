Em novembro passado, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, que congrega empresários de ônibus no País, alertava a sociedade em geral e o governo em particular sobre os prejuízos do setor pela perda de demanda e obrigatoriedade de manter a frota durante a pandemia. Naquele momento, o prejuízo fazia com que 52 empresas suspendessem a prestação dos serviços ou permanecessem sob intervenção ou recuperação judicial.

As perdas somavam

R$ 21,37 bilhões, o que exerceria pressão pelo aumento generalizado das tarifas. Bem, cada sistema tem buscado suas alternativas. Na região metropolitana de Goiânia, por exemplo, recorreu-se ao subsídio das prefeituras. Contudo, os desafios não param de se somar. Reportagem na edição de ontem mostra que a Metrobus, que opera as linhas do Eixo Anhanguera, perdeu 28% dos ônibus adquiridos entre 2011 e 2014 , com problemas sobretudo mecânicos dos veículos.

E os que seguem

rodando não estão necessariamente

livres de problemas,

visto episódios recentes de combustão de veículos no corredor. Todo esse contexto mostra a urgência de se debater o financiamento do transporte coletivo, sob pena de os problemas seguirem se acumulando.