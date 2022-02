Estudo feito pela Universidade Federal de Goiás em conjunto com o governo do estado traçou um prognóstico sombrio para o abastecimento de água. As análises resultaram em previsão de que 60% da população goiana pode ter problemas de racionamento nos próximos 20 anos, resultado de uma equação que não fecha: maior demanda e menor oferta. Os dados da pesquisa estão em reportagem nesta edição, que descreve a situação de cada uma das bacias e sub-bacias, algumas delas já consideradas críticas. O cenário é preocupante e exige medidas urgentes para minimizar o desabastecimento e seus impactos, que podem ser desastrosos. Conflitos de água já surgem em algumas regiões do estado, onde o uso excessivo de recursos hídricos para irrigação, por exemplo, afeta drasticamente o volume dos rios. Entre as soluções apontadas pelo grupo que traçou o prognóstico, estão a cobrança pela outorga de uso da água e investimentos na despoluição e recuperação de bacias. São estratégias que precisam começar de imediato pois, como afirmou o coordenador do Plano de Bacias, a escassez de água não é problema do futuro, mas um drama real que já se mostra diante de nossos olhos.