A pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD), divulgada nesta terça-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz boas notícias para Goiás. A taxa de desocupação (7,1%) é a menor desde 2014 e está bem abaixo da média nacional (9,3%).

O indicador é especialmente animador porque retrata uma recuperação significativa em relação aos piores momentos da pandemia. Em 2020, 12,7% da população goiana estava desempregada; em 2021, 11,3%. Em 2019, ano pré-pandemia, a taxa de desemprego foi de 10,7%.

Outro dado positivo da PNAD é que o rendimento médio também subiu e chegou, no quarto trimestre do ano passado, a R$ 2.769. É uma alta de 10% sobre o resultado do mesmo período de 2021 (R$ 2.514). Por fim, o trabalhou informal segue alto, mas recuou para 36,7% do total – o que significa 121 mil pessoas a menos trabalhando sem carteira assinada.

Contudo, ainda há nuvens no céu da economia. A inflação segue resiliente, a taxa de juros trava o crescimento econômico e o cenário externo é incerto. Se os dados de emprego permitem certo otimismo, estes sinais aconselham uma boa dose de prudência.