Em 30 de abril de 1981, a explosão de uma bomba no estacionamento do Riocentro, no Rio de Janeiro, marcou uma das últimas tentativas contra a redemocratização do Brasil.

O atentado foi articulado por grupos insatisfeitos com a reabertura “lenta, gradual e segura”, proposta por Golbery do Couto Silva. O objetivo era explodir o artefato em um evento em alusão do Dia do Trabalho, responsabilizar a esquerda, e, assim, dar a desculpa que os linhas-duras queriam para recrudescer novamente o regime ditatorial. Ocorre que o material foi detonado ainda no carro que o transportava.

O sargento Guilherme Rosário morreu no local. O tenente Wilson Dias ficou gravemente ferido. Ambos eram do DOI-CODI. O episódio vem à tona após a descoberta de explosivos em um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, no fim de semana. Preso, um dos responsáveis, que se diz ligado à ala bolsonarista que pede intervenção das Forças Armadas no País, confessou a pretensão de provocar estado de sítio.

O caso exige investigação e punição exemplar dos responsáveis. As instituições precisam deixar claro que as disputas políticas se resolvem no voto, e que não há tolerância com atos criminosos.