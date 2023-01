Reações de todos os lados, por parte de todos os Poderes, são a resposta aos ataques à democracia que marcaram o domingo. Uma reunião histórica entre governadores de todos os 27 estados, com o presidente Lula e autoridades do Legislativo e do Judiciário, mostrou que a defesa do processo democrático sobrepõe matizes ideológicas dos partidos.

A caminhada que se seguiu, entre o Palácio do Planalto e o STF, com eles de braços dados, coroou o simbolismo da união, imprescindível para superar o momento desafiador.

Ao mesmo tempo em que os Poderes manifestam amplamente a defesa da democracia, as instituições agem para investigar e punir os responsáveis, com prisões, indiciamento e bloqueio de bens. As ações simultâneas, tomadas com firmeza e agilidade, são um antídoto à barbárie e à incivilidade, exercendo o efeito contrário e fortalecendo a soberania popular exercida nas urnas, dentro dos preceitos legais. Não há tolerância possível para o terror e a desobediência civil. Os patrocinadores e incentivadores dos atos, por ação ou omissão, estão sendo identificados e devem ter punição exemplar. Atônita, a população ordeira aguarda as providências com rapidez e firmeza.