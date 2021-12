O alarmante resultado de levantamento organizado pelo Programa de Alfabetização AlfaMais Goiás é alerta inequívoco que a educação precisa de investimentos e políticas urgentes de recuperação. A pesquisa indicou que mais de 90% dos alunos do 2º ano fundamental da rede pública, com idades de 7 e 8 anos, ainda não sabem ler. Mais da metade delas não conseguem decifrar palavras simples como “gato” e “casa”, relevou reportagem publicada na edição do fim de semana. O apagão no ensino se agravou com a pandemia, que tirou os estudantes da sala de aula, por questões de segurança, elevando os índices de evasão e dificuldade de aprendizado. As escolas particulares também diagnosticaram forte impacto das aulas remotas. Recuperar tal defasagem exigirá um esforço concentrado dos gestores públicos para evitar o risco da sociedade se afundar ainda mais no abismo das desigualdades. Ampliação de horário, atendimento individualizado, de acordo com o ritmo da criança, avaliações constantes para orientar as aulas de recuperação são algumas estratégias adotadas pelas unidades de ensino. Junto a isso é fundamental investimento e prioridade à educação, com mais atenção que nunca.