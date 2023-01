A fotografia do painel de frei Confaloni estampada na capa da edição de ontem provoca uma sensação semelhante a um soco no estômago. A imagem mostra a obra de arte completamente vandalizada, no antigo prédio abandonado da Celg. O afresco foi coberto de tinta e é irrecuperável pelas técnicas atuais de restauração.

O fato foi rememorado pelo repórter Clenon Ferreira no contexto da destruição de esculturas, objetos antigos e quadros de artistas renomados, durante os atos terroristas em Brasília, no domingo. Levantamento do Ministério da Cultura listou as preciosidades danificadas - que incluem o quadro Mulatas, de Di Cavalcanti, e o relógio Balthazar Martinot, trazida ao Brasil pela monarquia francesa em 1808.

Não há qualquer sinal de racionalidade na bárbara depredação ocorrida em Brasília. Além do desprezo às instituições e à democracia, a horda de criminosos que participou dos ataques mostrou também ignorância e insensibilidade absolutas ao vandalizar patrimônios da humanidade, tesouros que pertencem ao povo, inclusive a eles próprios. A tristeza ao presenciar a destruição deve se reverter em obsessão para punir os responsáveis com rigor e nos limites da lei.