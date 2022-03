Pesquisa conduzida pelo Datafolha, divulgada neste fim de semana, deveria chamar a atenção dos políticos, pelo menos aqueles mais atentos à realidade e menos aos delírios que alimenta. Isso porque o horizonte não está para discussões etéreas. A percepção dos brasileiros sobre relevantes indicadores da economia sofreu uma deterioração. Há uma visão dominante, entre os brasileiros, de que haverá mais inflação, perda do poder de compra do salário e risco de desemprego.

Trata-se de um número recente, colhido nos dias 22 e 23, entre 2.556 eleitores em 181 cidades. No caso específico da inflação, houve um forte aumento no número de brasileiros que esperam alta. Nesta pesquisa, 74% dos entrevistados declaram acreditar que a carestia vai aumentar nos próximos meses. Em dezembro, eram 46%.

A perda do poder de compra também preocupa: de 25% em dezembro para 35%, agora. Igualmente chama a atenção a súbita piora na percepção sobre o futuro do emprego. Em dezembro, 35% anteviam piora no mercado de trabalho. No Datafolha de março, porém, 50% estão pessimistas.

Por isso, nessa hora de apetite por votos, com campanhas antecipadas na rua, convém focar na solução daquilo que realmente importa.

Pelo menos dessa vez.