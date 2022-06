Enquanto se

discute temas transversais, formulados apenas para agitação de militância, agendas fundamentais avançam silenciosamente, alheias ao escrutínio popular. A metáfora da cortina de fumaça serve como uma luva nessa dinâmica em que o País entrou, de uns anos para cá.

O fato em questão, trazido à tona ontem, é um projeto que abre precedente para que estradas sejam rasgadas em unidades de conservação – incluindo aí a Chapada dos Veadeiros, aqui no estado. E isso não é feito às claras, como se esperaria de uma sociedade madura, mas com subterfúgios legislativos.

A pressão para o andamento de um projeto no Senado fez renascer uma disputa de décadas sobre o Parque Nacional do Iguaçu. O texto visa a reconstruir uma antiga estrada no local. Mas a questão que leva tudo para além do Paraná mora noutra detalhe.

A proposta cria a instituição da “estrada-parque” —que poderia ser usada para a construção de vias em outras áreas de preservação. O texto prevê estradas-parque em qualquer unidade de conservação do País. Segundo a ONG WWF, há mais de 2,3 mil pelo Brasil.

É hora de o País parar de desperdiçar energia em conversas vazias e cuidar do que pode ter reflexos nefastos no futuro.