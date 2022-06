Há sinais aqui e acolá de um avanço da pandemia que merece atenção de todos nós, uma vez que, após meses de luta contra o inimigo invisível, ficou claro que não existe escapatória pela via individual. Os esforços precisam ser articulados, sob pena de frustrar conquistas do porvir e tragar as já consagradas.

Na quarta-feira, a Secretaria Saúde de Goiânia anunciou o aumento da quantidade de testes para Covid na capital. Na sexta-feira, com reflexo dessa mesma decisão, foram retomados o sistema de drive-thru e o agendamento, que haviam sido suspensos após a queda nos indicadores da crise sanitária.

Reportagem na edição de sexta-feira, aliás, já chamava a atenção para o súbito crescimento dos testes. A positividade foi de 20,6%, mantendo o patamar atingido na segunda semana de maio.

A alta dos casos requer do poder público a exata compreensão dessa realidade, para o estudo de eventuais medidas. Muitas cidades já

cogitam retomar a obrigatoriedade do uso de proteção facial. Independentemente das medidas que vierem a ser adotadas, o importante é que sejam fiéis à realidade medida pelos números, sem concessões que atrapalhem, em última instância, a saúde pública.