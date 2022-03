Num momento em que a abolição do uso de máscara se torna uma possibilidade cada vez mais concreta, uma boa notícia se consolidou ontem. Dados da Secretaria de Estado da Saúde dão conta de que mais de 12 milhões de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no estado. Mais especificamente, no fim da manhã de ontem, 12.059.550 doses do imunizante estavam a serviço da vida dos goianos.

Mas ainda há por onde avançar, rumo a uma situação sanitária livre de retrocessos. O número até aqui corresponde a 73% da população de 5 anos ou mais com o esquema vacinal completo. Quanto à população em geral, esse número cai para 68%.

A imunização de crianças, pode ser o caminho. Enquanto o estado de São Paulo ultrapassou marca de 3 milhões de doses no público com idade entre 5 e 11 anos, totalizando 67,7% das crianças já vacinadas e 9,4% com esquema vacinal completo, por aqui, o porcentual está em 30,4%, segundo o mais recente boletim.

A vacinação tem demonstrado desde o começo seu potencial para salvar vidas. É forçoso reconhecê-la também como fiadora do retorno à máxima normalidade possível.