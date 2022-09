A taxa de desocupação caiu para 9,1% no trimestre encerrado em julho, o que representa uma queda de 1,4 ponto porcentual na comparação com o trimestre terminado em abril. O índice se igualou com o menor da série desde dezembro de 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. O contingente de pessoas ocupadas chegou a 98,7 milhões, um recorde na série histórica, iniciada em 2012.

São excelentes notícias, que certamente serão explorada à exaustão no período eleitoral. Num ambiente em que a fome galopa, a volta da renda garante às pessoas a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência.

Cabe agora avançar em outros elementos dessa equação. De acordo com o IBGE, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado bateu recorde da série histórica com o aumento de 4,8% em relação ao trimestre encerrado em abril, chegando a 13,1 milhões de pessoas. E 39,3 milhões de pessoas ainda estão na informalidade.

Que saibamos aproveitar o bom momento confirmado pelos números para avançar em todas as frentes.