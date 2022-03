A Prefeitura de Goiânia anunciou ontem a criação do chamado “botão do pânico” para casos de violência contra a mulher. Trata-se de uma estratégia já utilizada pela Polícia Militar, que agora se estende à Guarda Civil Metropolitana. Sem dúvida é mais uma ação benéfica na rede de proteção à mulher, mas também um sinal de como persevera o machismo estrutural, que mata e mutila em nome de um sentimento de “propriedade”, transformando o ser humano em objeto. Resistindo a todas as leis que buscam reduzir a desigualdade de gênero, a violência contra a mulher só cresce, na contramão dos demais crimes graves.

O feminicídio teve aumento de 50% entre 2018 e 2021 em Goiás. São casos bárbaros, como o de Eliene Alves da Silva, morta a golpes de faca pelo ex-namorado, depois que ela terminou o relacionamento. Ontem foi anunciado júri popular para o caso.

Ocorrências brutais como esta se repetem com frequência atordoante, exigindo uma reflexão profunda sobre o tema. O programa Chega pra Cá, de Cileide Alves, abordará hoje o assunto, em entrevista com a coordenadora das Delegacias da Mulher em Goiás, às 11 horas. Nunca será demais discutir e buscar soluções para situação tão grave, jogando luz sobre a barbárie.