Reportagem nesta edição traz informações que mostram quanta desigualdade há no País quando se compara benefícios oferecidos a parlamentarem com serviços destinados à população. Dos 17 deputados federais por Goiás, 13 receberam R$ 629 mil em reembolsos de despesas médicas em pouco mais de três anos.

Isso porque, além de terem acesso a assistência de saúde na Câmara, ele podem solicitar restituição quando gastam do próprio bolso na rede privada.

Essa iniciativa é legal e o deputado tem todo direito de buscar o melhor para sua saúde. O que se discute é a quantidade de benefícios oferecidos e os valores gastos.

Estudo divulgado por pesquisadores de Brasília, dos EUA e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada apontou que, entre 33 democracias pelo mundo, o Brasil é o que mais gasta com parlamentar em comparação com a renda média da população. Salário é de R$ 33,7 mil, verba de gabinete gira em torno de R$ 100 mil e há ainda auxílio-moradia e cota para exercício da atividade, além do reembolso de despesas médicas. Mais de dez projetos tramitam no Congresso propondo redução desses benefícios, mas, para surpresa de ninguém, eles não avançam. Cabe ao eleitor cobrar de seu deputado uma posição clara sobre o tema e exigir mudanças.