Aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás, e encaminhado para sanção ou veto do governo, o projeto de lei que institui o bolsa-arma é o tipo de iniciativa que tem mais potencial de atrapalhar que de solucionar um problema social. O texto destina R$ 2 mil a mulheres vítimas de violência doméstica, para que possam comprar uma arma de fogo. A justificativa é que, armadas, elas poderão se defender dos agressores.

Não há, porém, qualquer evidência científica que ampare tal conclusão. Ao contrário, introduzir uma arma no ambiente doméstico, quando a mulher já está fragilizada, é um risco desnecessário, especialmente se crianças compartilham do mesmo ambiente. Além disso, pode ser uma porta de acesso para homens que, por exemplo, não cumprem as exigências para ter acesso a armamento legal.

O POPULAR com frequência dedica suas páginas para discutir a violência contra a mulher. Recentemente, revelou que Goiás atingiu o recorde de feminicídios no primeiro semestre deste ano. Os números são aterradores, e não há dúvida de que governo e sociedade precisam se mobilizar para combatê-los. Mas buscar atalhos para contornar problemas complexos é caminhar rumo ao precipício.