O governo federal anunciou as regras do novo Bolsa Família, programa de transferência de renda que substituirá o Auxílio Brasil. Excluídas as questões políticas por trás da mudança de nome, o que importa são algumas alterações positivas.

O piso do benefício segue em R$ 600 por família. A cada criança com até 6 anos de idade, serão acrescidos R$ 150. Uma novidade é a concessão de mais R$ 50 para cada membro do núcleo familiar com até 18 anos de idade.

Terão direito a receber as famílias com renda per capta de até R$ 218.

A projeção é de um gasto de R$ 13 bilhões, para atender 21,8 milhões de famílias. A transferência média, segundo os cálculos oficiais, será de R$ 715, por causa da configuração das famílias brasileiras.

A novidade positiva consiste na exigência de que, para ter o benefício adicional, as famílias terão de comprovar matrícula escolar e cartão de vacinação em dia.

Aqui, entra a responsabilidade das prefeituras. Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, por exemplo, é notório o déficit de vagas na educação infantil, o que poderá excluir crianças do Bolsa Família.

Corrigir essa falha, portanto, passa a ser uma obrigação ainda maior dos gestores dos municípios onde as famílias não conseguem matricular seus filhos.