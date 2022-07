Nesses tempos de retomada após a violência da pandemia, o turismo tem mostrado sua força na capacidade regenerativa. Embora tenha sido um dos setores mais afetados pelas restrições sanitárias, também tem reagido de forma mais veloz que os demais setores. Os números não mentem.

Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, o setor faturou R$ 869 milhões em março passado. É um patamar apenas 2% inferior ao de três anos antes. Ano passado, o segmento acumulou receita de R$ 4,3 bilhões, alta de 18% em relação a 2020. Já a Associação Brasileira de Agências de Viagens computou 37% de crescimento de negócios em 2021 em relação ao ano anterior.

Cabe ressaltar, nesse manancial de boas notícias, o recorde histórico de visitação aos nossos parques nacionais. Foram 6,9 milhões de visitantes em 2021, um aumento de 56% em um ano.

No universo do turismo interno, tal cenário torna ainda mais relevante a retomada da temporada no Araguaia. Reportagem no Magazine nessa edição mostra como as cidades da bacia aproveitam a reabertura do calendário, interrompido há dois anos. É hora de aproveitar, com responsabilidade ambiental e sanitária.