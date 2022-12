O governador Ronaldo Caiado (UB), 41 deputados estaduais e 17 federais foram diplomados nesta segunda (19). No discurso, por videoconferência, Caiado fez forte defesa à democracia e à vontade popular, manifestada pelo voto. O governador fala com a autoridade de quem foi diplomado pela oitava vez, mas que também foi derrotado em eleições. Faltam duas semanas para a posse.

A realidade de 2023 será diferente da encontrada em 2019, quando a preocupação com a situação fiscal era prioritária. O cuidado com as contas públicas não deixou de ser fundamental, mas o mundo mudou, houve uma pandemia, e as questões sociais são hoje ainda mais urgentes que há quatro anos.

Em setembro, O POPULAR reportou que 850 mil goianos têm apenas uma refeição por dia. A taxa de internação de crianças por desnutrição subiu no estado de 10 para 18 a cada 100 mil habitantes, de 2020 para 2021. Em junho, o jornal revelou que mais alunos tinham a merenda escolar como principal – em muitos casos, única – fonte de alimentação.

Na cerimônia de diplomação, Caiado prometeu aperfeiçoar os programas sociais. O aprofundamento da vulnerabilidade nos últimos anos atesta que esse compromisso é inadiável.