Goiás não está, infelizmente, de fora da realidade que emergiu do Relatório da Discriminação Racial no Futebol de 2021, divulgado nesta semana. O número de casos retomou a tendência de alta. Foram 64 ocorrências no ano passado no País.

O fenômeno pode ser ainda mais grave. Se incluídos também episódios de LGBTfobia, machismo e xenofobia, são 109. O documento, produzido pelo oitavo ano consecutivo, foi elaborado pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol e pelo Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dados foram apresentados ontem, pela Confederação Brasileira de Futebol, no Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol.

Importante ressaltar que o relatório leva em conta apenas casos que se tornaram públicos, pela imprensa. Pelo risco de manipulação, as denúncias formuladas pelas redes sociais são ignoradas. A sociedade parece estar mais atenta, forçando o meio do futebol a dialogar mais sobre o assunto.

O problema ainda são as punições. No geral, quando há alguma, na esfera esportiva, aplica-se uma multa.

A CBF sinaliza agora com a perda de pontos ao clube onde se deu a desumanidade.

É um caminho, do qual não podemos nos perder.