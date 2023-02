Goiás inicia, na segunda-feira (27), a campanha de vacinação contra a Covid-19 para 2023. Será ofertado um imunizante bivalente, eficaz contra a cepa original do coronavírus Sars-CoV-2, causador da doença, e a variante ômicron, a prevalente no Brasil.

O Ministério da Saúde adotou um cronograma que começa com os grupos mais vulneráveis: pessoas com mais de 70 anos, abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência, indígenas, quilombolas e pessoas com comprometimento imunológico. A partir de março, a campanha evolui até a segunda quinzena de abril, quando se espera que a vacina esteja disponível para todas as faixas etárias elegíveis.

É salutar que haja um mínimo de previsibilidade em uma ação desse porte, coisa que faltou no Brasil nos últimos anos. Porém, ainda há dificuldade de vencer a rejeição em alguns grupos. Em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), há mais de 1 milhão de pessoas que sequer tomaram uma dose.

É bom lembrar que a pandemia não acabou, e que a Covid-19 ainda pode ser fatal, especialmente entre aqueles que não se vacinam. Com o imunizante disponível, é hora de a sociedade fazer a sua parte.