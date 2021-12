Goiás deu um passo relevante para se consolidar num mercado onde felizmente a questão ambiental é fator decisivo para os negócios. O Estado é o primeiro do País a ter uma lei específica para incentivar o uso de bioinsumos na agricultura. São produtos de origem animal, vegetal ou de micro-organismos, que tanto protegem de pragas quanto aumentam a fertilidade do solo, em alternativa aos recursos já oferecidos pela indústria química. Trata-se de um ativo importante, desde que a produtividade não sofra abalos ao longo do processo.

Com vistas à redução desse risco, o Programa Estadual de Bioinsumos da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) investe em inteligência. Reportagem nessa edição mostra que uma das principais diretrizes do programa é catapultar novas pesquisa, processos e tecnologias, permitindo a absorção da técnica pelas cadeias produtivas, com o mínimo impacto na produtividade.

Estado que serve de base na mesma reportagem mostra que, em Goiás, apenas 16% das lavouras de soja e 22% de milho safrinha já utilizam biodefensivos. É uma realidade que começa a ser enfrentada, com crença na ciência e visão estratégica do Estado.