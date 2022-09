Trata-se de um tema que se presta a delírios de ordem populista, um tanto demagógicos. Porém, à luz da economia, a capacidade de consumo das famílias, medidas pelo endividamento, merece sim atenção séria da parte dos governantes.

Em agosto, a proporção de famílias com dívidas e na inadimplência bateu recorde, diz a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo nesta semana.

Neste mês, o percentual de famílias com dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque pré-datado, cheque especial, crédito consignado, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de casa e carro) chegou a 79% - alta de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Na comparação ao mesmo período do ano passado, a proporção aumentou 6,1 pontos.

Reportagem nessa edição evidencia que as famílias goianienses vivem uma situação menos asfixiante do que a média das famílias brasileiras. O índice de endividamento na capital foi aos 58,4%. São dados que tendem a repercutir positivamente na comércio e na economia da cidade, o que por si já demonstra a relevância de se observar esse indicador de forma técnica – sem os arroubos tão característicos do populismo.