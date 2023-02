Em meio ao noticiário normalmente pesado, há notícias que merecem celebração. É o caso da primeira captação de órgãos no Hospital Estadual de Formosa (HEF), no Entorno do Distrito Federal. No fim de semana, uma família doou rins e córneas de uma mulher de 74 anos com morte encefálica. Em junho do ano passado, o Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN) havia passado pela mesma experiência.

Goiás tem mais de 1,6 mil pessoas na fila do transplante, à espera de córneas, fígado ou medula óssea. Para elas, essa é a única chance de melhoria da qualidade de vida ou sobrevivência.

No Brasil, a recusa à doação de órgãos é um grande empecilho. Falta de informação, questões religiosas e tabus muitas vezes fazem com que os familiares deixem de autorizar o procedimento. Por isso, é sempre bom ressaltar o altruísmo daquelas que permitem. Mas a falta de equipamentos e equipes qualificadas, além da logística difícil, são obstáculos que precisam ser enfrentados pelo poder público. Por isso, a realização desse procedimento complexo e que requer agilidade, em dois hospitais públicos do interior de Goiás, é motivo de comemoração. E de esperança de que esta realidade torne-se corriqueira a ponto de não ser mais notícia.