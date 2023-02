Milhares de pessoas acompanharam os blocos de carnaval e de pré-carnaval de Goiânia nas duas últimas semanas. Alguns arrastaram mais de 10 mil pessoas. No dia 11, cerca de 100 mil pessoas se juntaram no Setor Bueno, segundo organizadores.

A movimentação comprova que a capital goiana, ao contrário da imagem consolidada no imaginário popular, tem, sim, vocação para a festa. Bares e restaurantes, e até hotéis, comemoram os ganhos nesses dias, que, há alguns anos, eram de prejuízo para as atividades econômicas, já que havia um êxodo para cidades do interior e de outros estados neste período.

Para ajudar ainda mais o movimento, a capital goiana tradicionalmente sedia grandes eventos religiosos, que atraem muitos visitantes. Voltando aos blocos de carnaval, ficou evidente que falta uma ação mais próxima da prefeitura e do governo estadual. Seja para evitar excessos (como lixo e depredação), seja para apoiar as iniciativas, com banheiros químicos e segurança, por exemplo.

Goiânia é uma metrópole e, portanto, tem espaço para todas as manifestações culturais. A parceria entre poder público e organizadores pode ajudar a consolidar ainda mais a data no calendário de eventos, fazendo girar a roda da economia.