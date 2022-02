A inflação em 2021 ficou consideravelmente acima do teto da meta do governo, de 5,25%, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechando o ano em 10,06%. E as projeções do mercado não apontam alívio, ao contrário do relativo otimismo verificado no início deste ano. O mercado financeiro aumentou mais uma vez a previsão de inflação para 2022, segundo projeção do Boletim Focus apontada ontem.

Segundo os consultados, o IPCA - a inflação oficial do país - deve fechar 2022 em 5,50%. Trata-se de uma projeção recorrente.

É a quinta vez que o mercado projeta alta da inflação neste ano. Há uma semana, a projeção do mercado era que a inflação terminasse o ano em 5,44%. Há quatro semanas, a previsão era de 5,09%.

A combinação das eleições no Brasil em 2022, a possibilidade de novos aumentos de combustíveis devido aos preços no mercado externo e o risco de ocorrerem novos problemas climáticos ou ligados à pandemia geram incertezas.

Como resultado mais imediato, a expectativa é de novas altas na taxa Selic, o que deve ajudar a conter a inflação,

mas às custas de um crescimento menor

da economia como

um todo.