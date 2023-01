Reportagem publicada na edição desta segunda-feira (16) mostra um retrato alarmante do Cerrado brasileiro. Ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que foram governadores deixaram as gestões de seus estados com recordes de desmatamento do Cerrado em um período de oito a dez anos.

Os dados foram levantados pelo jornal Folha de S. Paulo, com base em informações do Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite (Prodes), erevelam o cenário de sete estados.

A situação, no entanto, não é exclusiva desses locais. Goiás, que não entrou na relação pesquisada, também vem sofrendo índices crescentes de desmatamento. O último relatório do MapBiomas, por exemplo, divulgado no ano passado, mostrou aumento de 36% na área com retirada de vegetação. O prejuízo da devastação sem controle é gigante, para a fauna, para a flora, para o abastecimento de água, para a regularidade do clima. Um dos biomas com maior diversidade do planeta, o Cerrado sofre intensamente com as monoculturas e espécies enfrentam a ameaça de desaparecer, antes mesmo de serem estudadas. Punir os irregulares e premiar a floresta em pé são caminhos para mudar essa realidade.