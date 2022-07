Reportagem nesta edição traz uma notícia alvissareira: Goiás conseguiu zerar as mortes de gestantes por Covid-19, graças ao efeito da vacinação. “Um divisor de águas”, definem especialistas sobre o que representou a imunização em massa.

A letalidade das grávidas pela doença chegou a quase 8% antes do advento da vacina. Seguidas tragédias familiares foram relatadas por este jornal, em razão do agravamento abrupto dos quadros de mulheres contaminadas pelo vírus. Vidas foram perdidas, crianças nasceram órfãs e famílias ficaram desestruturadas no período mais grave da pandemia.

A ciência, mais uma vez, provou que é o melhor caminho sempre. Graças aos estudos desenvolvidos em tempo recorde, diante da emergência sanitária, o mundo hoje pode respirar mais aliviado, embora ainda sejam necessários cuidados para evitar a transmissão.

Quem duvidou da eficiência da vacina hoje pode assistir à importante redução dos casos graves e conviver com amigos e parentes sem tantos sobressaltos. Investir na ciência e valorizar os profissionais que se dedicam a ela são pressupostos básicos de governos responsáveis, que se preocupam com o desenvolvimento e o bem-estar da população.